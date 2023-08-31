У Мережі різко розкритикували слова Колі Сєрги, що Тіна Кароль побоялася виступити на передовій

Співаку пригадали, як артистка ще від 2014 року їздила з концертами на фронт.

У Мережі розгорівся гучний скандал довкола виконавця та ведучого Колі Сєрги, який нещодавно розповів, як співачка Тіна Кароль побоялася виступити для військових близько лінії фронту.

Зокрема, музикант, який на початку війни вступив до лав ЗСУ та організував "Культурний десант", зазначив, що виконавиця погоджувалася виступити на фронті, однак за день до події відмовлялася. За словами Сєрги, таке було й не один раз. Співак припускає, що Кароль просто побоялася їхати з виступами до лінії фронту.

Однак у Мережі негативно відреагували на такі слова Колі Сєрги. Користувачі заявили, що Кароль взагалі-то неодноразово їздила з концертами для військових, виступала у госпіталях та збирає благодійну допомогу. Ба більше, артистка це робить не від початку повномасштабного російського вторгнення, а від 2014 року, коли росія розпочала війну на Донбасі.

Тіна Кароль виступила для військових

Хочу звернутися до Колі. А нічого, що Тіна ще від 2014 року їздить на передову. І зараз багато була там. Багато їздить до госпіталів!

Коли Тіна їздила до наших воїнів, це АТО ще було, то Коля і не думав туди їздити, як і багато інших артистів…

Тіна Кароль виступила для військових

Тіна від початку 2014 року їздить по різних гарячих точках нашої країни, є всі матеріали, які це підтверджують. Якщо Тіна відмовилася їхати саме з вами, значить є на це свої причини. Тіна завжди допомагає нашим захисникам. Якщо ви щось говорите на широкий простір, перевіряйте інформацію достовірну і не звинувачуйте людину. Не треба шукати зради там, де її немає

Тіна Кароль виступила для військових

Ще Тіна є вокалісткою ансамблю ЗСУ! Стільки років допомагає хлопцям!

Ви не маєте рацію, Миколо! Тіна завжди з відкритим серцем допомагала, допомагає і буде допомагати нашим військовим. І те, що вона з вами не їздила, це жодним чином не означає, що вона цього не робила. Тому ваші висновки безсенсові і безглузді.

Колю Сєргу розкритикували

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль відіграла сольний концерт у Києві. Редакція сайту ТСН.ua відвідала подію. Пропонуємо дізнатися, як виконавиця "спалила" кремль, чому плакала на сцені та який сюрприз влаштувала з відомим співаком.

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