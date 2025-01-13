У Мережі розкрили роман Пивоварова, який він ретельно приховує: хто його обраниця

Український співак Артем Пивоваров майже не ділиться своїм особистим життям.

Саме це й провокує чимало пліток у соцмережах. Уважні фани активно слідкують за його публічним життям і будують теорії. Проте все ж одна з них є незмінною вже протягом декількох років. Її озвучила зіркова журналістка Наталія Тур у програмі "Люкс ФМ".

Так, виходячи з того, що показує у соцмережах артист, більшість припускає, що дівчиною Артема Пивоварова є Даша Чередниченко. Вони, ймовірно, почали зустрічатися від 2017 року. Зазначається, що з Дашею у співака не лише романтичні стосунки, але й робочі. Вона у його команді вже тривалий час працює менеджеркою та супроводжує Артема на всіх подіях. Ба більше, побутує думка, що пара насправді вже давно у шлюбі.

Артем Пивоваров і Даша Чередниченко

Даша Чередниченко

Одного разу Тур навіть поцікавилася у зірки, чи дійсно його обручка на безіменному пальці свідчить про зміну його статусу холостяка. Проте тоді Пивоваров майстерно уникнув запитання, відповівши, що це просто "аксесуар". І більше про жодні стосунки та весілля він не говорив.

Тим не менш, зіркова журналістка також звернула увагу на кліп до пісні "Моя ніч". Саме у ньому Пивоваров і Чередниченко палко цілувалися перед камерами. Крім того, у фотоблогу знаменитості все ж є декілька давніх кадрів, де стосунки пари видають їхні погляди та обійми.

Артем Пивоваров і Даша Чередниченко

Даша Чередниченко

Поки що ж Артем Пивоваров зовсім не афішує особисте життя. Тож ані підтверджує, ані спростовує такі чутки. Врешті, він прагне тримати фокус на власних творчих здобутках і замість романтичного контенту постійно ділиться результатами благодійної діяльності та музичними роликами.

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