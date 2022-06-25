У Мережі ширяться чутки, що Максиму Галкіну потрапили в око яблуком на концерті

У Мережі ширяться чутки, що Максиму Галкіну потрапили в око яблуком на концерті

У Мережі активно обговорюють, що нібито російському гумористу Максиму Галкіну поцілили в око яблуком під час концерту в Ізраїлі.

Подейкують, що під час виступу на одному з концертів в Ізраїлі, куди Максим Галкін перебрався разом з дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми після повномасштабного вторгнення РФ до України, у нього кинули яблуко. І, буцім-то через те, що на своїх концертах Галкін "висміює батьківщину".

Цю інформацію сам російський гуморист Максим Галкін не оминув увагою. У сторіс своєї сторінки в Instagram він розмістив коментарі "доброзичливців", які "поцікавилися станом його здоров'я".

"Максиме, хочете шарлотку? Чи, можливо, яблуневого штруделю бажаєте?", "як око, Максику", "смачне яблуко було?" – пишуть хейтери.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото: instagram.com/maxgalkinru

На це Галкін відреагував з притаманним йому гумором. Він записав відео у сторіз, на якому жує яблуко і демонструє свої цілі на неушкоджені очі: "Жую яблуко. Діти довго шукали мій фінгал з новин, тепер сміються", - підписав відео гуморист.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

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