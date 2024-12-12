У Мережі вперше показали бойфренда Віри Брежнєвої: з ким зустрічається співачка

Ходять чутки, що артистка закрутила роман з чоловіком, який перебував у стосунках з Мішель Андраде.

У Мережі показали, з ким співачка Віра Брежнєва наразі перебуває у стосунках.

Так, вже давно відомо, що виконавиця не самотня. Однак співачка не показує нового обранця, через що з'являється чимало пліток. Подейкують, що Брежнєва закрутила роман з чоловіком, який раніше перебував у стосунках з Мішель Андраде.

Тож журналістка "Люкс ФМ" Наталія Тур поцікавилися в Мішель, чи дійсно це так. Виконавиця заявила, що в цих чутках є чимало неправдивого. Мішель Андраде не вдавалася до конкретики, адже не хоче, аби про Віру та Романа, саме так звуть чоловіка, писали або говорили погані речі.

"Мені супер подобається те, що я знаю правду. Я знаю, як створюються плітки. Я можу одне сказати – в цій історії дуже багато чого неправдивого. Я б не хотіла, щоб когось показали поганою людиною – Віру чи Романа. Вони прекрасні люди, я б не хотіла, щоб про них писали погані речі, тому що ніхто нічого не зробив. Все!" – відповіла артистка.

Віра Брежнєва з ймовірним бойфрендом / Фото: скриншот з відео

Журналістка припустила, що спочатку чоловік розірвав стосунки з Мішель Андраде, а вже потім почав зустрічатися з Брежнєвою: "Можна припустити, що спочатку ваші стосунки закінчилися, а потім їхні почалися?"

На що Андраде лише відповіла, що достеменно не знає: "Я не знаю, але ми не разом, так!"

Нагадаємо, восени Віра Брежнєва почала натякати, що не самотня. Блогер-пліткар Богдан Беспалов запевняв, що обранцем артистки став банкір Роман Бунін. Але було одне "але". Річ у тім, що чоловік перебував у стосунках з Мішель Андраде. У листопаді співачка додала олії у вогонь, заявивши, що розійшлася з чоловіком.

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