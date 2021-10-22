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У Мережі з'явилися фото Алека Болдвіна за мить після трагедії на знімальному майданчику

У Мережі з'явилися фото Алека Болдвіна за мить після трагедії на знімальному майданчику

Алек Болдвін / Associated Press

Під час знімань фільму від пострілу загинула операторка.

Актор Алек Болдвін під час знімань фільму "Іржа" випадково застрелив операторку родом з України Галину Гатчінс та ранив режисера Джоела Соуза.

У Мережі з'явилися фото актора, які були зроблені за мить після трагедії на знімальному майданчику. На знімку видно, як шокований актор у відчаї телефонує комусь у сльозах.

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Актор наразі поки відмовляється від будь-яких коментарів, адже складно переживає трагедію. Однак відомо, що Жодних звинувачень поки не висували. Тим часом знімання кінострічки призупинили.

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