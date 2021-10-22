У Мережі з'явилися фото Алека Болдвіна за мить після трагедії на знімальному майданчику

Під час знімань фільму від пострілу загинула операторка.
Актор Алек Болдвін під час знімань фільму "Іржа" випадково застрелив операторку родом з України Галину Гатчінс та ранив режисера Джоела Соуза.
У Мережі з'явилися фото актора, які були зроблені за мить після трагедії на знімальному майданчику. На знімку видно, як шокований актор у відчаї телефонує комусь у сльозах.
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Актор наразі поки відмовляється від будь-яких коментарів, адже складно переживає трагедію. Однак відомо, що Жодних звинувачень поки не висували. Тим часом знімання кінострічки призупинили.
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