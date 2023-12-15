У Мережі з'явилися фото Алли Пугачової з місця допиту російськими прикордонниками

Російські пропагандистські Telegram-канали поширили фото співачки Алли Пугачової під час допиту російськими прикордонниками.

Під час короткочасного приїзду Пугачової до РФ на початку листопада її затримали під час проходу митниці у Псковській області. Співачку близько години допитували, з якою ціллю вона приїхала до Росії, на який термін та інше. На фотографіях, які були зроблені в спеціальному приміщенні для бесіди у закритому форматі, Пугачова має спокійний вигляд.

Алла Пугачова у місці для допиту

Попри це, як пишуть РосЗМП, Алла Пугачова переживала, що її можуть не пустити до Росії. Вона була ввічливою, ділилася, що за кордоном ментально і матеріально важко жити. Розповіла про своїх дітей і чоловіка Максима Галкіна, потім поставила автографи на своїх плакатах, які залишила прикордонникам на пам'ять.

Алла Пугачова у місці для допиту

Як відомо, Алла Пугачова та Максим Галкін, які підтримують Україну, на початку повномасштабної війни в знак протесту проти кривавої політики Путіна виїхали з РФ до Ізраїлю.

Нагадаємо, що на початку листопада Алла Пугачова неочікувано приїхала до Росії. Вона провела там три дні. За цей час артистка вирішила питання зі своїм замком у селі Грязь, та записала декілька треків про кохання до чоловіка та дітей.

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