У Мережі з'явилися фото розкішного маєтку Адель, який вона придбала за 58 млн доларів

У Мережі з'явилися фото розкішного маєтку Адель, який вона придбала за 58 млн доларів

Раніше маєток належав Сильвестру Сталлоне.

Британська співачка Адель придбала маєток у Лос-Анджелесі.

Як пише видання TMZ, раніше будинок належав голлівудському актору – Сильвестру Сталлоне. Зірка минулого року виставив його на продаж. Сталлоне оцінив свій маєток в 110 млн доларів.

Стало відомо, що новою власницею будинку стала Адель, вона придбала його за 58 млн доларів. В її власності тепер шість спалень, дев’ять ванних кімнат, тренажерний зал, сауна, басейн, сигарна кімната, кінотеатр, бар, художня студія.

Окрім цього, на території маєтку розташований двоповерховий будинок для гостей.

До речі, раніше виконавиця розповідала, чому переїхала жити до Лос-Анджелеса. Адель жалілася, що в Лондоні надто дорого жити.

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