У Мережі з’явилися фото розкішного маєтку Гайтани під Києвом

Будинок артистки розташований у селі Іванковичі.

Популярна співачка Гайтана, яка не так зворушила знімком з дочкою, живе під Києвом.

Як йдеться у програмі "Викриття", маєток зірки розмістився у селі Іванковичі, яке знаходиться недалеко від Києва по Одеській трасі. Її будинок розташований у котеджному містечку біля озера Круглик. У розпорядженні артистки двоповерхова вілла та величезний просторий двір, на якому побудований справжній міні-Діснейленд.

Маєток Гайтани / скріншот з відео

У дворі маєтку Гайтани багато атракціонів - гойдалки, гірка, пісочниця. А в просторому дворі регулярно для доньки ставлять батут і два надувних басейни.

міні-Діснейленд Гайтани / скріншот з відео

Сама ж виконавиця має город. На невеликій грядці зірка вирощує полуницю, огірки, помідори та картоплю. Також вона займається й екзотичними фруктами – манго та авокадо.

Як пояснила зіркова мама, город теж зроблений заради дочки - щоб дівчинка бачила, що і як росте.

Гайтана з фруктами / скріншот з відео

На зіркових сусідів Гайтана не скаржиться, а ось сільські жителі створюють деякі незручності. На своїх сторінках у соцмережах співачка розповіла, що вони палять траву, і цей запах зводить з розуму, а ще – викликає алергію.

Зазначимо, раніше Гайтана жила у київській квартирі біля дитячої лікарні "Охматдит". Але потім життя співачки кардинально змінилося - в 37 років вона повідомила громадськості, що вийшла заміж за бізнесмена Олександра Смарта. Виконавиця народила від нього доньку Сапфір-Ніколь. Дівчинці вже чотири роки.

Гайтана з сім'єю / скріншот з відео

Нагадаємо, раніше у Мережі з’явилися фото маєтку й іншої співачки Ірини Білик. Виконавиця живе у селі Березівка, що за 15 кілометрів від Києва.

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