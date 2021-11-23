У Мережі з'явилися фото розкішного маєтку Насті Приходько під Києвом

Будинок артистки розташований у селі Крюківщина.

Українська співачка Настя Приходько не раз частково демонструвала свою оселю у Instagram.

А нещодавно навіть відзняла там кліп на свій новий трек "Подруга", який невдовзі запрем'єрить. Та у програмі "Викриття" журналісти довідалися, де саме розташований та скільки приблизно коштує такий будинок як у артистки.

Як з'ясувалося, двоповерховий маєток Приходько в англійському стилі площею 200 кв м розташований у селі Крюківщина під Києвом. Ділянка площею 600 м кв. була придбана у кінці липня 2018 року і тоді ж там почали зводити будинок.

За документами з реєстру майнових прав на нерухомість заміська садиба оформлена на артистку.

instagram.com/prykhodko_official

Приходько не стала заморочуватися помпезним облаштуванням території, тому тут все доволі лаконічно. Перед входом самі галявини, паркомісце та гойдалки з лози у вигляді коконів. На задньому дворі є критий басейн, бесідка для барбекю, тераса для сніданків і багато різного для дозвілля дітей в – пісочниця, гірка, батут.

На сайтах з продажу нерухомості за подібні маєтки як у Приходько наразі коштують від 6 до 7 мільйонів гривень, в залежності від якості ремонту.

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