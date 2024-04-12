У Мережі з'явилися фото скривавленого обличчя Камалії: співачка відповіла на чутки про насильство

Українська співачка Камалія вийшла на зв'язок після того, як Мережею почали ширитися її фото з наслідками дій насильства.

Так, днями у соцмережах почали розповсюджувати фото Камалії, на яких вона нібито демонструє побої. Зокрема, на зображеннях видніється обличчя та шия співачки у синцях та крові. Можна помітити, що вбрання на світлинах щоразу різне. Тож, вочевидь, фото були зроблені у різні дні. Це не на жарт налякало близьке оточення зірки та її шанувальників.

Камалія. Фото: телеграм-канал "Джокер"

Камалія. Фото: телеграм-канал "Джокер"

Тож, у своєму фотоблогу знаменитість вийшла на зв'язок і запевнила, що жодного насильства над нею не чинили й вона почувається добре. А фани, які були на її крайніх концертах, зазначили, що теж не помітили жодних наслідків насильства на її тілі під час виступу. Наразі невідомо, хто саме "злив" ці фото та чи застосовувався фотошоп. Втім, доволі дивним збігом обставин є манікюр Камалії. Адже уважні юзери помітили, що під час прямого ефіру й на фото з побоями вона мала однаковий дизайн нігтів.

Камалія. Фото: телеграм-канал "Instamania"

"Зі мною все гаразд, я вся ціла. Все нормально. Я в шоці. Всі друзі телефонують. Вже дві години надсилаю всім свої фото й відео. Я не розумію, що це коїться? Кажуть, була якась атака… Так що я вийшла в ефір, щоб показати всім, що я жива, здорова і все зі мною гаразд. Дітки зі мною, все добре, нічого не трапилося", - заспокоїла Камалія.

Нагадаємо, нещодавно Камалія показала свою маму й зворушливо привітала її з важливим святом.

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