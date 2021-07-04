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У Мережі з'явилися рідкісні дитячі фото учасників гурту Måneskin

У Мережі з'явилися рідкісні дитячі фото учасників гурту Måneskin

instagram.com/maneskinofficial

Найбільше юзерів замилував маленький Ітан – барабанник гурту.

У Мережі з'явилися рідкісні дитячі фото учасників італійського гурту Måneskin, який переміг на "Євробаченні-2021".

Так, на офіційній сторінці колективу в Instagram опублікували милі кадри музикантів. Зокрема, на світлинах Даміано та Ітан постають у віці приблизно 3 років.

Даміано Давид – соліст

© instagram.com/maneskinofficial
instagram.com/maneskinofficial

Вікторія Де Анджеліс – басистка

© instagram.com/maneskinofficial
instagram.com/maneskinofficial

Томас Раджі – гітарист

© instagram.com/maneskinofficial
instagram.com/maneskinofficial

Ітан Торчіо – барабанник

© instagram.com/maneskinofficial
instagram.com/maneskinofficial

"Ці діти щойно вийшли на перше місце в світовому чарті", – йдеться у дописі.

Юзери засипали кумирів повідомленнями в коментарях. Найбільше фанів замилував маленькій Ітан.

  • Ітан такий милий
  • О, Боже! Ітан без довгого волосся! Він має такий чарівний вигляд
  • Ітан надзвичайно милий
  • Вони усі такі чудові

Нагадаємо, не так давно соліст Måneskin Даміано Давид офіційно підтвердив роман з палкою італійкою. Музикант навіть вказав на обраницю.