У Мережі з'явилися рідкісні дитячі фото учасників гурту Måneskin

Найбільше юзерів замилував маленький Ітан – барабанник гурту.

У Мережі з'явилися рідкісні дитячі фото учасників італійського гурту Måneskin, який переміг на "Євробаченні-2021".

Так, на офіційній сторінці колективу в Instagram опублікували милі кадри музикантів. Зокрема, на світлинах Даміано та Ітан постають у віці приблизно 3 років.

Даміано Давид – соліст

instagram.com/maneskinofficial

Вікторія Де Анджеліс – басистка

instagram.com/maneskinofficial

Томас Раджі – гітарист

instagram.com/maneskinofficial

Ітан Торчіо – барабанник

instagram.com/maneskinofficial

"Ці діти щойно вийшли на перше місце в світовому чарті", – йдеться у дописі.

Юзери засипали кумирів повідомленнями в коментарях. Найбільше фанів замилував маленькій Ітан.

Ітан такий милий

О, Боже! Ітан без довгого волосся! Він має такий чарівний вигляд

Ітан надзвичайно милий

Вони усі такі чудові

Нагадаємо, не так давно соліст Måneskin Даміано Давид офіційно підтвердив роман з палкою італійкою. Музикант навіть вказав на обраницю.

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