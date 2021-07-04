У Мережі з'явилися рідкісні дитячі фото учасників гурту Måneskin

Найбільше юзерів замилував маленький Ітан – барабанник гурту.
У Мережі з'явилися рідкісні дитячі фото учасників італійського гурту Måneskin, який переміг на "Євробаченні-2021".
Так, на офіційній сторінці колективу в Instagram опублікували милі кадри музикантів. Зокрема, на світлинах Даміано та Ітан постають у віці приблизно 3 років.
Даміано Давид – соліст
Вікторія Де Анджеліс – басистка
Томас Раджі – гітарист
Ітан Торчіо – барабанник
"Ці діти щойно вийшли на перше місце в світовому чарті", – йдеться у дописі.
Юзери засипали кумирів повідомленнями в коментарях. Найбільше фанів замилував маленькій Ітан.
- Ітан такий милий
- О, Боже! Ітан без довгого волосся! Він має такий чарівний вигляд
- Ітан надзвичайно милий
- Вони усі такі чудові
Нагадаємо, не так давно соліст Måneskin Даміано Давид офіційно підтвердив роман з палкою італійкою. Музикант навіть вказав на обраницю.