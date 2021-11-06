У Мережі з'явилися відео, як медики реанімують людей на фестивалі у США: 8 людей загинули

У Мережі з'явилися відео, як медики реанімують людей на фестивалі у США: 8 людей загинули

Щонайменше восьмеро людей загинули на фестивалі у Техасі.

Щонайменше восьмеро людей загинули у натовпі під час фестивалю Astroworld, який влаштовує американський репер Тревіс Скотт.

На захід приїхали понад 50 тисяч фанатів. Як пише Sky News, під час виступу зірки натовп побіг ближче до сцени і фанати почали падати. Виконавець декілька разів зупиняв виступ і просив охорону допомогти людям вибратися з натовпу. Втім, не минуло без жертв. У Мережі з'явилися відео тисняви на фестивалі.

Також фани оприлюднили відео, як медики намагаються реанімувати людей. Користувачі, які були свідками подій, пишуть, що жертв набагато більше, ніж 8.

Увага, відео 18+

Зі свого боку, начальник пожежної охорони Г'юстона Семюел Пена сказав, що сотні людей було поранено і підтвердив смертельні випадки.

"Натовп почав стискатися до передньої частини сцени, що викликало деяку паніку і спричинило травми. Люди почали випадати, непритомніти", – зазначив він.

Другий день фестивалю, який мав відбутися 6 листопада, скасували.

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