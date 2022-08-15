У Мережі з'явилися відео, як зрадниця Повалій прославляє путініста Кобзона у турі Сибіром

Цього разу путіністка гайнула по Сибіру, аби заробляти криваві рублі на концертах, присвячені 85-річчю від дня народження Йосипа Кобзона.

До слова, покійний співак за життя був палким путіністом і часто відвідував окуповані терористами українські території. Він підтримував анексію Криму, заявивши, що краще жертвувати гроші для півострова, а не для хворих дітей, та говорив, що "Майдан українців зомбував, вони самі стали терористами".

На концерті ж в Тюмені Повалій співала "Мама-мамочка", "Женщина, которая любит", "Ты далеко" і " Пусть вам повезёт в любви".

Відповідні відео опублікували юзери в Мережі.

Також зі сцени зрадниця розхвалила покійного путініста: "Любов до сім'ї, до дружини, до дітей, до батьківщини!".

Нагадаємо, Оля Цибульська зізналась, скільки коштів вдалося зібрати на її благодійному концерті. Під час заходу збирали гроші на реанімобілі.

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