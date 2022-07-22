У Мережі з'явилося архівне чорно-біле фото з 17-річною Русланою Писанкою

Шанувальники легендарної ведучої та акторки Руслани Писанки згадують, якою вона була за життя.

Так, не лише зіркові друзі та колеги, а й віддані прихильники Руслани Писанки, яка померла 19 липня, згадують якою яскравою та позитивною вона була за життя.

Днями чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков у Facebook повідомив, що його дружина померла від агресивної форми раку, який був запущений. У коментарях під постом фанати висловили підтримку вдівцю зірки. "Не вірю і досі. Відірвали ніби частину серця", "Яка втрата.. Боже творіння неймовірне. Сподіваюся, вона не дуже страждала", "Тримайтеся, з останніх сил, але тримайтеся. Невимовний біль, світла пам'ять...".

Також серед шанувальників були й ті, хто пригадав який вигляд Руслана Писанка мала у 17 років. Прихильниця розмістила архівний чорно-білий кадр, на якому майбутня зірка зображена з тортиком у руках: "Тут їй було 17. Не можу повірити, що її вже немає! Мої співчуття!" – підписала кадр жінка.

Руслана Писанка у 17 років

Нагадаємо, що знаменита акторка та ведуча Руслана Писанка померла 19 липня у Німеччині після боротьби з хворобою. Пізніше вдівець зірки Ігор Ісаков повідомив, що у Писанки був рак.

Чоловік Руслани розповів, що прощання з ведучою відбудеться в Німеччині, у місті Кайзерлаутерн. Після оформлення всіх відповідних паперів прах Руслани доправлять до України. Вже в Києві Ігор поховає дружину.

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