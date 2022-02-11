У Мережі з'явилося архівне відео 15-річної Наді Дорофєєвої з коротким білявим волоссям

Зірка була учасницею відомого вокального конкурсу.
Українська співачка, тренерка проєкту "Голос країни-12" Надя Дорофєєва наразі одна з найуспішніших артисток України.
Свій творчий шлях зірка розпочала ще у дитинстві. Зокрема, Надя брала участь у різних вокальних конкурсах. До слова, у соціальній мережі TikTok з’явилося архівне відео, де 15-річна Дорофєєва виконує пісню американського рок-гурту No Doubt - Don't Speak.
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До слова, на відео майбутню артистку майже не впізнати. У Наді тоді була зовсім інша зачіска. Вона ходила з коротким білявим волоссям.
До речі, багато прихильників не вірили своїм очам. Вони були переконані, що це не Надя.
- Я її трішки не впізнаю, бо вона тут ще зовсім маленька
- Не схожа на себе
- Та це не вона!
Втім, на відео дійсно зображена Дорофєєва. Вона 2005 року брала участь у відомому вокальному шоу та посіла тоді друге місце.
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