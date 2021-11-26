У Мережі з'явилося архівне відео 19-річної Тіни Кароль у кумедному костюмі та зі щічками

Артистка тоді грала у мюзиклі.
У Мережі з'явився рідкісний ролик української співачки Тіни Кароль, коли вона була ще зовсім юною.
Так, на відео зображена 19-річна співачка. Вона одягнена в синій обтислий костюм з пишною спідницею та капюшоном. Свій лук співачка доповнила яскравим макіяжем. Також на відео видно, що у зірки пухкенькі щічки.
До слова, артистка тоді грала на сцені у мюзиклі "Яйцо лошади". На відео, яке розмістили на сторінці офіційного фанклубу знаменитості в Instagram, Тіна спочатку випила курине яйце, а після цього заспівала оперним голосом.
Фани виконавиці були просто ошелешені. Вони не очікували побачити таку Тіну. Втім, у коментарях вони просто засипали артистку компліментами.
- Дуже приємно бачити таку знахідку.
- Неочікувано!
- Захоплююся тобою!
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