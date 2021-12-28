У Мережі з'явилося архівне відео з 21-річною Тіною Кароль та 15-річною Юлією Саніною

Артистки пересікалися на сцені задовго до свого дуету на пісню "Вільна".

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна пригадала свої юнацькі роки та поділилася з шанувальниками архівним відео.

На сторінці в Instagram артистка запостила ролик 14-річної давнини. Тоді ще юна артистка брала участь в одному з талант-шоу, де ведучими була зірка-початківець Тіна Кароль, якій на той момент був 21 рік, та співак EL Кравчук.

"Ось ця 15-річна дівчинка з палаючими очима. Чи могла вона знати, що мине 14 років і вона матиме свій успішний гурт? Що вона заспіває в дуеті з Тіною Кароль, якою захоплювалася вже тоді. Що хлопець, який танцює праворуч, стане режисером і зніме для її гурту декілька кліпів. Що хлопець зліва стане засновником однієї з найпотужніших танцювальних шкіл України. Що вона переможе у цьому відборі, а у фіналі програє Міші Марвіну", - підписала відео Саніна.

Виконавиця наголосила, що це унікальне відео, "яке показує, як близько ми ходимо планетою і не знаємо, що чекає на нас попереду".

Цікаво, що саме тоді, 14 років тому, відбулася перша зустріч Юлії Саніної і Тіни Кароль, які з плином часу записали надпопулярний дуетний хіт "Вільна".

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