У Мережі з'явилося фото Саші Бо з її новим бойфрендом-красунчиком

Стало відомо, хто новий обранець блогерки.

Стало відомо, хто таємничий бойфренд української блогерки Саші Бо, якого вона так ретельно приховує.

Так, обранцем знаменитості виявився стоматолог, її колишній одногрупник із Івано-Франківська Платон Тарнавський. Про це пише Ратуша.

Якщо нового коханого Пустовіт не показує і ділиться лише фото зі спини, то Платон вже опублікував на своїй сторінці в Instagram світлину з бізнесвумен. На ньому пара позує під час скандальної вечірки з нагоди дня народження блогера Олександра Заліска, яку він влаштував у День пам'яті жертв Голодомору.

Саша Бо та Платон Тарнавський

У кадрі пара постала в обіймах одне одного. Саша вбралася у чорну мінісукню, а Платон – у смокінг. За столиком вони також сиділи поруч.

Зауважимо, сторінка Платона в Instagram закрита, на аватарці немає фотографії, а публікацій всього 19. Тож, схоже високий брюнет точно не блогер.

Тим часом, юзери у фотоблогу Пустовіт пишуть компліменти парі: "Дуже гарна пара, сьогодні бачила їх у Львові на прогулянці, ну дуже". У відповідь на це повідомлення Олександра надіслала сердечка.

Саша Бо з новим бойфрендом / instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, Саша Бо та її екскоханий Ігор Пустовіт поки що офіційно не розлучилися. У вересні блогерка шокувала подробицями життя з чоловіком. Так, вона розповіла, що колишній коханий знущався з неї морально та шантажував розповісти про булімію та туберкульоз. Пустовіт заявила, що чоловік навіть бажав їй померти від раку шлунка.

Зі свого боку, Ігор дав інтерв'ю-відповідь на закиди екскоханої. Він прокоментував усі звинувачення, про які говорила його колишня в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Також Ігор тоді розповів, що Бо зустрічається з колишнім одногрупником. Схоже, мова йшла саме про Тарнавського. За словами Ігоря, екскохана навіть друзям не розповідала про нові стосунки, а коли хтось зненацька приходив до неї, Саша нібито ховала Платона на балконі.

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