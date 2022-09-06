У Мережі з'явилося нове фото Олега Винника: який вигляд зараз має співак

Вперше за два місяці в Мережі з'явилася нова світлина співака Олега Винника.

Прихильники Олега Винника були збентежені, коли у квітні співак припинив ділитися публікаціями у своїх соціальних мережах і зник з медіапростору. Однак нещодавно свіже фото виконавця з'явилося на сторінці в чоловіка Оксани Білозір, військовослужбовця Романа Недзельського.

Боєць ЗСУ опублікував декілька світлин, на яких показав привітання від колег з Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Серед добірки також було фото Недзельського разом із Винником. Співак позував у темних окулярах, бейсболці та мав усміхнений вигляд.

Олег Винник і Роман Недзельський / Фото: facebook.com/nedzelskiy.roman

Це вже не вперше, коли Недзельский публікує світлину разом із виконавцем. Два місяці тому військовий теж поділився фотографією з Винником та розповів, як артист допомагає армії.

Нагадаємо, що в ексклюзивному коментарі сайту ТСН.ua адвокатка співака розповіла про хворобу Винника та його допомогу українським військовим.

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