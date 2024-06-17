У Мережі з'явилося нове фото Олега Винника, який змінився до невпізнаваності: який вигляд має співак

У команді виконавця показали, як артист змінився за чотири роки.

У Мережі з'явилося нове фото співака Олега Винника, який змінився до невпізнаваності.

Свіжим знімком з артистом у своєму Instagram поділилася голова офіційного фан-клубу та його представниця Валерія Барон. Зокрема, вона опублікувала два кадри з Олегом Винником.

Перше фото було зроблене у червні 2020 року, а друге – нещодавно у Німеччині, де від початку повномасштабної війни живе співак. Виконавець за чотири роки неабияк змінився. Зокрема, Олег Винник відростив довге волосся та помітно схуднув. Кадри з виконавцем Валерія Барон не стала підписувати.

Олег Винник та Валерія Барон / Фото: instagram.com/valery_baron

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Олег Винник просто зник з медіапростору. Артист не з'являється у соцмережах та не коментує російське вторгнення. Врешті, виявилося, що співак оселився у Німеччині. Як згодом пояснював сам артист, він боровся з серйозною хворобою. До України Олег Винник від початку повномасштабної війни жодного разу не повертався. Загалом, за свою таку позицію виконавець неодноразово стикався з критикою. Нещодавно співак Геннадій Вітер розповів, як Олег Винник його розчарував.

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