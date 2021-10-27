У Мережі з'явилося останнє фото Галини Гатчінс перед вбивством Алеком Болдвіном

Світлина була зроблена на знімальному майданчику.

У Мережі 'явилася остання фотографія операторки Галини Гатчінс, убитої зірковим кіноактором Алеком Болдвіном, йдеться у сюжеті "ТСН".

На ній Гатчінс в білій шапці стоїть обличчям до Болдвіна. Вони в церкві, на тому ж місці, де пролунав фатальний постріл.

Вбивство Галини Гатчінс: в Мережі з'явилася остання фотографія операторки, убитої Алеком Болдвіном

Поліція досі не висунула нікому кримінальних звинувачень, але не виключає такої можливості. І закликає усіх, хто знає про трагедію на знімальному майданчику більше - розповісти, що трапилося в той день. О 19 годині за Київським часом правоохоронці зберуть прес-конференцію, на якій поділяться тим, що відомо натепер.

Досі невідомо навіть те, яким набоєм Болдвін смертельно поранив українську операторку: справжнім чи бутафорським. Однак акторові перед зніманнями чітко сказали: в зброї набоїв нема.

Перевіряти цього він, вочевидь, не став. Револьвер вистрілив в його руках випадково, коли він тренувався виконувати трюк перед зніманнями.

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