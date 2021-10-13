У Мережі з'явилося відео моменту смертельної аварії за участі Ксенії Собчак

На відео видно, що жодних заторів не було.

У Мережі з'явилося відео смертельної аварії, учасницею якої стала російська ведуча та журналістка Ксенія Собчак.

На відео видно, що водій автівки Maybach, у якій їхала зірка, виїхав на зустрічну смугу. Жодних заторів на трасі у той момент не було, а керманич автомобіля мчав на шаленій швидкості.

Як відомо, ДТП сталася ввечері 9 жовтня у Сочі, коли Ксенія Собчак з заходу поспішала на літак. Вона перебувала у автівці як пасажирка. В лобову зіштовхнулися авто Maybach із зіркою в салоні та Volkswagen. Пасажирка другого автомобіля померла на місці.

Пізніше Собчак прокоментувала страшний інцидент. Вона підтвердила, що перебувала у машині Maybach та наголосила, що авто не її, як і водій. Ксенія запевнила, що не підганяла водія і взагалі у той момент спілкувалася по роботі у Zoom. Ксенія додала, що їй пропонували госпіталізацію в Сочі, але вона дуже хотіла до сина додому, тому все ж полетіла.

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