У Мережі з'явилося відео страшної пожежі у квартирі співачки Марини Хлєбникової

Подейкують, що причиною займання став недопалок.

У Мережі з'явилося відео страшної пожежі у двоповерховій квартирі російської співачки Марини Хлєбникової у Москві.

Як передає Telegram-канал Mash, у житлі загорілися речі, а причиною став недопалок. На момент займання у квартирі разом з Хлєбниковою перебувала донька Домініка та якийсь чоловік. Першим винесли чоловіка, донька артистки не постраждала.

Найбільше у пожежі дісталося виконавиці. Її з палаючої квартири винесли непритомну, в обгорілому одязі та численних опіках. Наразі вона перебуває у реанімації на апараті ШВЛ, у неї опіки понад 50% тіла. Постраждали шкіра обличчя, тулуба, верхні дихальні шляхи.

Окрім недопалку, розглядають також версію короткого замикання у квартирі.

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