У Мережі з'явилося відео з другої репетиції Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022": очі зі сльозами і тіні з орнаментом

У Мережі з'явилося відео з другої репетиції Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022": очі зі сльозами і тіні з орнаментом

Сьогодні, 4 травня, у Турині, Італія учасники першого півфіналу "Євробачення-2022" провели другу репетицію своїх номерів для пісенного конкурсу.

Як ми писали раніше, представники від України, гурт Kalush Orchestra виступить у першому півфіналі конкурсу, який відбудеться вже наступного вівторка, 10 травня. Колектив вже провів свою другу репетицію.

Офіційний YouTube-канал "Євробачення-2022" оприлюднив фрагмент відео номеру українських учасників. Цього разу у відео можна більш детальніше роздивитися, якими будуть візуальні ефекти. Так, позаду Kalush Orchestra на великому екрані з'являться очі літньої жінки зі сльозами.

А "погойдування" артистів перед приспівом супроводжуватимуть "тіні з орнаментом", які повторюватимуть рухи учасників Kalush Orchestra.

Конкурс "Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. KALUSH Orchestra змагатимуться за путівку у фінал 10 травня – у першому півфіналі. Сайт ТСН.ua, вже за традицією, вестиме трансляцію заходу і в режимі онлайн повідомлятиме читачам про перебіг подій на музичній першості.

Цікаво, що за прогнозами букмекерів у фіналі "Євробачення-2022" перемогу здобуде саме Україна, причому із суттєвим відривом від суперників, згідно з даними Eurovision Odds. Раніше перемогу пророкували італійському дуету Mahmood&Blanco. Втім зараз, згідно з таблицею букмекерів, Україна випереджає Італію. Шанси на перемогу України зараз становлять 42%, Італії - 14%.

Такий вигляд наразі має таблиця від букмекерів / eurovisionworld.com

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