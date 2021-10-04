У Мережі з'явилося відео з п'яним Жоніним після ДТП – подейкують, що саме актор був за кермом

У Мережі з'явилося відео з п'яним Жоніним після ДТП – подейкують, що саме актор був за кермом

Актор погрожував журналістам.

Днями український актор Михайло Жонін, який відомий за роллю капітана Ігоря Гнєзділова в серіалі "Пес", потрапив у ДТП.

Тоді з'явилася інформація, що знаменитість не був за кермом. Втім, за інформацією журналіста Олексія Павловського, протаранив декілька машин саме Михайло у нетверезому стані. На сторінці у Facebook Павловський опублікував відео з п'яним Жоніним, де артист ледь стоїть на ногах та нецензурно лається з погрозами через те, що його знімають.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Відомий український актор - Михайло Жонін п’яний за кермом. Михайло відомий за головною роллю в серіалі «Пес». Кумир багатьох українців та символ справедливості для дітей. Але нажаль, кумир на телеекрані та людина в реальному житті - суттєво різні. Історія така; Михайло був за кермом автомобіля напідпитку, протаранив кілька автівок та клеїв дурня що за кермом був не він. Особливої уваги заслуговує те, як він спілкується з журналістами та відкрито погрожує. Цитати Михайла - «Если хотите жить харашо, вот этого делать нельзя» Або - «Если это выйдет куда-то, с*ка, я Вас найду» (про съёмку его на месте проишествия) Опубліковано Олексієм Павловським Понеділок, 4 жовтня 2021 р.

"Історія така: Михайло був за кермом автомобіля напідпитку, протаранив кілька автівок та клеїв дурня, що за кермом був не він. Особливої уваги заслуговує те, як він спілкується з журналістами та відкрито погрожує. Цитати Михайла: "Якщо хочете жити добре, то цього робити не можна", "Якщо це вийде кудись, с*ка, я вас знайду", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, аварія сталася в ніч проти 3 жовтня в Дніпровському районі Києва. Як повідомила громадська організація "Автопатруль Майдан", Жонін нібито був пасажиром авто.

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