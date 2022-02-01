У Мережі з'явилося ймовірне фото онкохворої Анастасії Заворотнюк – ЗМІ

Акторку нібито зняла вулична камера відеоспостереження.

У Мережі з'явилося ймовірне фото відомої акторки Анастасії Заворотнюк, яка вже понад два роки бореться з раком мозку.

Принаймні про це пише низка РосЗМІ, які оприлюднили чорно-білу світлину, де нібито зображена зірка серіалу "Моя прекрасна няня". У повідомленнях йдеться, що це стопкадр із вуличних камер відеоспостереження, де за кермом авто сидить чоловік артистки, фігурист Петро Чернишов, а поруч із ним напівлежить жінка. Подейкують, що це саме Заворотнюк, зовнішність якої сильно змінилася через хворобу та лікування.

Втім, офіційного підтвердження цьому немає. Тим паче, якість світлини не дозволяє розпізнати людей на ній.

Зауважимо, не так давно друг Анастасії, режисер Анатолій Демидов розповів, який вигляд артистка зараз має. Так, він поділився, що Заворотнюк сильно погладшала, втратила волосся та пересувається на візку. Він додав, що дзеркало акторці намагаються не давати, аби її не засмучувати.

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