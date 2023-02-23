У Мережі з'явилося жорстке відео, як Артем Пивоваров хапається за ногу та корчиться від болю

Стало відомо, як саме музикант травмувався на концерті у Бидгощі.

У Мережі оприлюднили жорстке відео, де український співак Артем Пивоваров під час свого концерту різко падає на підлогу та хапається за ногу.

Зокрема, днями артист виступив у польському місті Бидгощ. Виступ виконавця не минув без неприємних інцидентів, адже Артем травмував ногу, що аж довелося викликати швидку.

Артем Пивоваров

Пивоваров не розповідав, як саме так трапилося. Утім, у TikTok з'явилося відео, де показали момент отримання травми артистом.

Так, виконавець активно співає та танцює. На якусь мить Артем став на край сцени перепочити, поставивши одну ногу на колонку. Та коли співак знову повертався на середину, то послизнувся та різко впав. Пивоваров одразу схопився за ногу та почав корчитися від болю.

До речі, після того, як лікарі надали Артему першу медичну допомогу, він повернувся на сцену та дограв концерт до кінця. Щоправда, співав Пивоваров вже сидячи на стільці, адже медики суворо заборонили йому навантажувати травмовану ногу.

Нагадаємо, нещодавно артист Андрій Данилко вийшов на сцену, маючи проблеми зі здоров'ям. Зокрема, музиканта підкосив ларингіт. Утім, лікар допоміг йому швидко одужати, і Данилко відіграв концерт.

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