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У Мережі з'явилося жорстке відео, як Джеремі Реннер ледь пересувається після серйозної травми ноги

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2493
Час на прочитання
2 хв
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У Мережі з'явилося жорстке відео, як Джеремі Реннер ледь пересувається після серйозної травми ноги

Джеремі Реннер / Фото: Associated Press

Артист пересувається за допомогою спеціального самоката з сидінням.

Зірка "Месників", американський актор Джеремі Реннер після серйозної травми ноги не може повноцінно ходити.

У Мережі нещодавно з'явилося відео, де знаменитість ледь пересувається. Зокрема, на прем'єру стрічки "Реннервація", а саме на червоний хідник, Реннер прибув на спеціальному самокаті із сидінням. Таким чином актор намагається не навантажувати травмовану ногу.

Коли Джеремі зліз зі спеціального самоката, то взяв тростину, яка допомагає йому тримати рівновагу. Без спецтранспорту актор ледь йшов та сильно шкутильгав. Судячи з відео, актору дійсно боляче ходити.

@gala.fr #jeremyrenner #rennervations #disneyplus #losangeles ♬ Run Boy Run - Woodkid

Нагадаємо, 1 січня Джеремі Реннер отримав серйозні травми, коли прибирав сніг ратраком. З актором стався нещасний випадок – його переїхала снігоприбиральна машина. Реннера терміново госпіталізували до лікарні, де медики ставили його на ноги. Щоправда, висновки лікарів були невтішні, травмовану кінцівку знаменитості навіть хотіли ампутувати.

На щастя, Реннер почав швидко одужувати. Нині він перебуває вдома, де продовжується його лікування. А от у публічному просторі зірка "Месників" майже не з'являється.

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Дата публікації
Перегляди
2493
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