У Мережі з'явився моторошний трейлер фільму, де закохалися Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Під час знімань стрічки між артистами спалахнуло кохання.

У Мережі з'явився трейлер кримінального трилера "Північ на злаковому полі", у якому зіграли акторка Меган Фокс та рок-музикант Machine Gun Kelly.

Зазначимо, що під час знімань цієї картини між знаменитостями спалахнуло кохання. За сюжетом стрічки Меган Фокс разом із напарником, якого грає Брюс Вілліс, є агентами ФБР. Вони розслідують низку кривавих вбивств і намагаються знайти маніяка. Реперу Machine Gun Kelly дісталася роль наркоторговця.

Зазначимо, що Меган Фокс та Machine Gun Kelly вже зустрічаються понад рік. Репер настільки зумів полонити серце Меган, що заради нього вона покинула чоловіка, актора Браяна Остіна Гріна, від якого має трьох дітей.

Парочка дуже захоплена одне одним. Вони присвячують тату на тілі одне одному, а Machine Gun Kelly навіть як амулет носить на шиї підвіску з кров'ю Фокс.

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