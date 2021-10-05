У Мережі з'явився перший трейлер приквелу "Гри Престолів"

У Мережі з'явився перший трейлер приквелу "Гри Престолів"

Телеканал HBO показав перший офіційний трейлер нового серіалу.

Вже наступного року фани саги "Гра престолів" зможуть тішитися, оскільки на екрани вийде довгоочікуваний приквел серіалу "Дім дракона".

Кадри з трейлеру приквелу "Гри Престолів" / скріншот з відео

А поки телеканал HBO показав шанувальникам перший офіційний трейлер стрічки, яка складатиметься з 10 епізодів і розповідатиме історію династії Таргаріенів, предків Дейенеріс.

Дейенеріс / HBO

У трейлеру засвітилися Метт Сміт, у ролі принца Деймона Таргаріена, та Емма Д'Арсі, яка зіграла принцесу Рейнір Таргаріен.

Також були зафільмовані Ріс Іфанс і Олівія Кук в образах Отто Гайтавера і його дочки Алісенти Гайтавер.

Окрім цього засвітився й Стів Туссен, який зіграв роль лорда Корліса Веларіона на прізвисько "Морський Змій".

Планується, що серіал вийде 2022 року. Також відомо, що HBO почав знімання другого приквелу "Гри престолів".

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