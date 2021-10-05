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У Мережі з'явився перший трейлер приквелу "Гри Престолів"

У Мережі з'явився перший трейлер приквелу "Гри Престолів"

Дейенеріс / fazarosta.com

Телеканал HBO показав перший офіційний трейлер нового серіалу.

Вже наступного року фани саги "Гра престолів" зможуть тішитися, оскільки на екрани вийде довгоочікуваний приквел серіалу "Дім дракона".

Кадри з трейлеру приквелу
Кадри з трейлеру приквелу "Гри Престолів" / скріншот з відео

А поки телеканал HBO показав шанувальникам перший офіційний трейлер стрічки, яка складатиметься з 10 епізодів і розповідатиме історію династії Таргаріенів, предків Дейенеріс.

Дейенеріс / © HBO
Дейенеріс / HBO

У трейлеру засвітилися Метт Сміт, у ролі принца Деймона Таргаріена, та Емма Д'Арсі, яка зіграла принцесу Рейнір Таргаріен.

Також були зафільмовані Ріс Іфанс і Олівія Кук в образах Отто Гайтавера і його дочки Алісенти Гайтавер.

Окрім цього засвітився й Стів Туссен, який зіграв роль лорда Корліса Веларіона на прізвисько "Морський Змій".

Планується, що серіал вийде 2022 року. Також відомо, що HBO почав знімання другого приквелу "Гри престолів".

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