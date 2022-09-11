У Мережі з'явився перший трейлер стрічки "Русалонька" з темношкірою акторкою у головній ролі

Студія Disney представила перший трейлер ремейку на легендарний мультфільм 1989 року "Русалонька".

Як відомо, у кіноадаптації мультфільму "Русалонька" 1989 року головну роль зіграє темношкіра акторка та співачка Голлі Бейлі.

Днями Disney представив перший трейлер з Бейлі, тож глядачі тепер можуть приблизно уявити якою буде русалонька у новому прочитанні студії. Також зазначимо, що усі пісні в стрічці Бейлі виконує сама. Тож у трейлері юзери також зможуть оцінити вокальні здібності артистки.

Так от, у трейлері Голлі співає знамениту композицію Part of Your World з мультфільму "Русалонька", яку написав композитор Алан Менкен на вірші Говарда Ешмана.

Зазначимо, що коханого Русалоньки, принца Еріка у фільмі зіграє Джона Гавер-Кінг, роль злої морської відьми Урсули дісталася Меліссі Маккарті, а короля Трітона на екрані втілить Гав'єр Бардем.

Зазначимо, що прем'єра фільму "Русалонька" запланована на травень 2023 року.

Як відомо, тільки-но студія Disney оголосила, що Русалоньку у кіноадаптації гратиме темношкіра акторка, на стрічку вилилося чимало хейту. Мовляв, за задумами творців Русалонька була з порцеляновою шкірою та червоним волоссям і що така зміна образу русалоньки зневага до творців легендарного мультфільму. Втім інші юзери зазначили, що студія Disney, яка зняла ремейк, і є творцем Русалоньки, тож вона має повне право у новому прочитання робити русалоньку такою, якою захоче.

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