Кадр з фільму "Я, "Побєда" і Берлін" / usfa.gov.ua

У Мережі з'явився перший трейлер стрічки "Я, "Побєда" і Берлін" за книжкою Кузьми Скрябіна

У Мережі з'явився перший трейлер стрічки "Я, "Побєда" і Берлін" за книжкою Кузьми Скрябіна

Прем'єра картини запланована на весну 2022 року.

У Мережі з'явився перший трейлер комедії "Я, "Побєда" і Берлін", знятої за мотивами автобіографічного однойменного роману лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка.

Прем'єра фільму запланована на весну наступного року. Дія у стрічці відбувається у часи шалених 90-х. За сюжетом молодий музикант Кузьма перед концертом з другом вирушає до Берліна на своїй старенькій "Побєді". Там він планує відшукати колекціонера, який готовий обміняти раритетне авто на шестисотий "Мерс".

Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі все йде не за планом.

Глядачі у стрічці почують фірмовий гумор Кузьми, відчують яскраву атмосферу 90-х. У картині пролунає багато каверів на найвідоміші треки Кузьми Скрябіна від зіркових українських артистів.

Кузьму в комедії зіграє актор Франківського Національного драмтеатру - Іван Бліндар. Зазначимо, що Іван увійшов в топ-20 рейтингу найперспективніших нових кінозірок України за версією одного з українських порталів.

Нагадаємо, Кузьма трагічно загинув в автомобільній аварії 2 лютого 2015 року.

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