Кади з фільму про Бетмена / скріншот з відео

У Мережі з’явився трейлер "Бетмена" з Робертом Паттінсоном

У Мережі з’явився трейлер "Бетмена" з Робертом Паттінсоном

Планується, що картина вийде в прокат навесні 2022 року.

Кіностудія Warner Brothers оприлюднила трейлер нової кінострічки про Бетмена з Робертом Паттінсоном у головній ролі.

Крім Паттінсона, в "Бетмені" знялися Зої Кравіц (Селіна Кайл), Пол Дано (Едвард Нештон), Колін Фаррелл (Освальд Кобблпот), Джеффрі Райт (Джеймс Гордон), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе) та Енді Серкіс (Альфред).

Кади з фільму про Бетмена / скріншот з відео

Планується, що фільм вийде на широкі екрани 3 березня 2022 року.

Нагадаємо, за сюжетом у новій стрічці про Бетмена розповідається про становлення легендарного супергероя, який не має жодних надздібностей. Основним ворогом Бетмена стане Загадковий персонаж, якого грає Пол Дано.

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