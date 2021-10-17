У Мережі з’явився трейлер "Бетмена" з Робертом Паттінсоном

Планується, що картина вийде в прокат навесні 2022 року.
Кіностудія Warner Brothers оприлюднила трейлер нової кінострічки про Бетмена з Робертом Паттінсоном у головній ролі.
Крім Паттінсона, в "Бетмені" знялися Зої Кравіц (Селіна Кайл), Пол Дано (Едвард Нештон), Колін Фаррелл (Освальд Кобблпот), Джеффрі Райт (Джеймс Гордон), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе) та Енді Серкіс (Альфред).
Планується, що фільм вийде на широкі екрани 3 березня 2022 року.
Нагадаємо, за сюжетом у новій стрічці про Бетмена розповідається про становлення легендарного супергероя, який не має жодних надздібностей. Основним ворогом Бетмена стане Загадковий персонаж, якого грає Пол Дано.
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