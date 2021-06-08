У Мережі з'явився трейлер фільму з Ван Даммом, який знімали в Києві

Netflix вперше зняв фільм в Україні.

Стримінговий сервіс Netflix випустив трейлер фільму із зіркою Голлівуду Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

Частину комедійного бойовика "Останній найманець" зняли у Києві, а частину – в Парижі минулого року. Цікаво, що іменита компанія вперше знімала фільм в Україні. Разом із Ван Даммом головну роль дісталася французькому коміку Альбану Іванову.

За сюжетом, колишній агент спецслужб із кодовим ім’ям "Імла" повинен повернутися до Франції, аби врятувати сина. Втім, герой дізнається, що його сина підставила міжнародна терористична організація.

У фільмі багато бійок та кумедних моментів. Жан виконає свій фірмовий трюк – шпагат, принаймні, декілька разів. Також актор постане перед глядачем то у перуці, то з вусами.

Зауважимо, прем'єра бойовика відбудеться 30 липня цього року.

Нагадаємо, минулого року Жан-Клода Ван Дамма заскочили у Бортничах під час знімань стрічки для Netflix. Знімками у соцмережі поділився один із жителів будинку, поруч з яким відбувалися знімання.

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