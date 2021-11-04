У Мережі з'явився трейлер комедії з Поляковою та Дзідзьо "Зірки за обміном"

У Мережі з'явився трейлер комедії з Поляковою та Дзідзьо "Зірки за обміном"

У широкий прокат стрічка виходить 1 січня 2022 року.

У Мережі з'явився трейлер української комедії "Зірки за обміном" з Олею Поляковою та Дзідзьо у головних ролях.

Зазначимо, що співачка також виступила співпродюсером картини. Сюжет фільму оповідає про двох непримиренних супротивників зі світу шоубізнесу: Полі Малякової та Фоми Михайловського (його грає DZIDZIO).

Малякова заради популярності змушена жертвувати головним — сім'єю: через роботу та зайнятість вона рідко бачить дітей та чоловіка. Поставивши на карту все, одного дня вона втрачає те, до чого так довго йшла — головну нагороду року, яка йде її опоненту, Хомі. Становище посилюється ще й тим, що наступного ранку Поля і Хома прокидаються в тілах одне одного.

"Зірки за обміном" — це фільм для всієї родини із новорічно-різдвяним настроєм, #першакомедіяроку, як називають його творці. Побачити улюблених зірок у несподіваних ролях можна буде у всіх кінотеатрах України від 1 січня 2022 року.

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