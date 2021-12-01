У Мережі з'явився трейлер продовження серіалу "Секс і місто" без Саманти

У Мережі з'явився трейлер продовження серіалу "Секс і місто" без Саманти

Українці зможуть подивитися культовий серіал вже 10 грудня.

Стрімінговий сервіс НВО опублікував офіційний трейлер продовження серіалу "Секс і місто".

До слова, у ролику можна побачити не тільки добре знайомих героїв – Керрі, Шарлотту та Міранду, а й нових персонажів. Також у трейлері з'явився й Містер Біг. На відео вони разом з Керрі Бредшоу поводяться, як закохана парочка. Тому чутки про їхнє розлучення не підтвердилися.

Керрі Бредшоу / скріншот з відео

У продовженні серіалу глядачі також зможуть побачити підрослих дітей Шарлотти та Гаррі - Лілі та Роуз.

Донька Шарлоти та Гаррі - Лілі / скріншот з відео

Як стало відомо раніше, Саманта, яку грала Кім Кетролл, у новому серіалі зніматися не буде.

Зазначимо, стрічка вийде на телеекрани вже 9 грудня, українці ж зможуть побачити культовий серіал 10 грудня. Проєкт буде складатися з 10 епізодів тривалістю по 30 хвилин кожен. Глядачі одразу зможуть подивитися дві серії. Потім щотижня НВО випускатиме одну серію.

Нагадаємо, серіал "Секс і місто" вийшов на екрани 1998 року. За шість сезонів він завоював безліч прихильників та отримав чимало нагород. Зокрема сім "Еммі" та вісім "Золотих глобусів". Сара Джессіка Паркер закріпила за собою статус "ікона стилю".

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