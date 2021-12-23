У Мережі запідозрили, що зірка "Гри в кальмара" хвора на анорексію

У Мережі запідозрили, що зірка "Гри в кальмара" хвора на анорексію

Акторка зізналась, що дійсно схудла.

Зірка південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" Хо Йон Чон має дуже худорляву фігуру.

До слова, артистка зізналась, що схудла через знімання у стрічці. Артистка настільки була зайнята знімальним процесом, що у неї навіть не було часу, аби щось поїсти.

"Я дійсно скинула багато кіло. Коли закінчилися знімання серіалу, то я помітила, що вбрання, яке я носила раніше, стало надто завелике", - розповіла знаменитість в інтерв'ю Star News.

Хо Йон Чон у спідньому / instagram.com/hoooooyeony

Втім, фани зірки почали перейматися її здоров'ям. Вони переконані, що зірка хвора на анорексію, адже в неї надто худорлява статура.

Не подумайте, що я хочу якось вас образити. Тим більше я не знаю, які у вас стандарти ваги. Однак хочу переконатися, чи ви нормально харчуєтеся, чи працюєте з лікарем-дієтологом, чи у вас все добре з фізичним та психологічним здоров'ям

Я не впевнена, але ти маєш надто втомлений вигляд

Будь ласка, подбай про своє здоров'я та нормально харчуйся

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