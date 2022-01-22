У Мережі жорстко розкритикували логотип "Євробачення-2022": "Видно, що не заморочувалися"

У Мережі жорстко розкритикували логотип "Євробачення-2022": "Видно, що не заморочувалися"

Також стало відомо, яке цьогоріч буде гасло конкурсу.

Організатори "Євробачення-2022" продовжують активно готуватися до пісенного шоу.

До слова, Італія, яка займається організацією 66-го конкурсу, вже розробила новий офіційний логотип "Євробачення".

"Одним з найочікуваніших аспектів будь-якого пісенного конкурсу "Євробачення" є візуальна ідентичність і те, як вона пов'язана з містом-господарем і шоу, яке вони хочуть показати. Ми раді представити логотип Turin 2022", - йдеться на офіційному сайті конкурсу.

Логотип "Євробачення-2022" / eurovision.tv

Втім, у Мережі двояко оцінили новий логотип пісенного шоу. Деякі вважають, що організатори не заморочувалися над створенням візуалізації: "Видно, що не заморочувалися", "найгірший логотип за всю історію конкурсу", "я перепрошую, що це?", "логотип жахливий", "я засмучена".

Однак були й такі, кому сподобався новий логотип шоу. До речі, організатори також представили нове гасло конкурсу – "Звук краси".

Гасло "Євробачення-2022" / eurovision.tv

Італійці пообіцяли, що 24 січня пояснять, що надихнуло їх на створення логотипу та гасла.

Гасло та логотип "Євробачення-2022" / eurovision.tv

Нагадаємо, пів фінали "Євробачення-2022" відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico, Турин, Італія.

Хто саме представлятиму Україну на пісенному конкурсі, стане відомо 12 лютого.

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