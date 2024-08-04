У Мережу вперше "злили" фото чоловіка Наталії Могилевської

Українська бізнесвумен і блогерка Наталія Городова засвітила обличчя чоловіка Наталії Могилевської – Валентина.

Так, блогерка була присутня на дні народженні Наталі. У дружньому колі вони привітали іменинницю та наприкінці вечора потішили її святковим тортом. Цей момент Городова вирішила зазнімкувати на згадку та поділилася ним в Instagram. Так, на кадрах видніється чоловік знаменитості з тортом у руках. Валентин підніс його до дружини, а вона задула на десерті свічки.

Чоловік Наталії Могилевської

Чоловік Наталії Могилевської

Зазначимо, Наталія Могилевська намагається тримати своє особисте життя за сімома замками. Втім, усе ж відомо, що пара познайомилася на початку повномасштабного вторгнення. На запитання про шлюб співачка уникає відповіді, але в соцмережах звертається до коханого "чоловік". Разом пара всиновила двох донечок – Софію та Мішель. А нещодавно виконавиця навіть записала з дітьми спільний трек і присвятила його обранцеві.

Також співачка Наталія Могилевська нещодавно показувала, яку мрію 4-річної донечки вона здійснила. Про це маленька Софія мріяла цілих два роки.

Наталія Могилевська показала чуттєвий сюрприз для чоловіка

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