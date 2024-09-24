У Мережу "злили" фото квартири Олега Винника в Німеччині та здивували, де вона розташована

У Мережу "злили" фото квартири у Німеччині, де живе скандальний співак Олег Винник.

Так, з початком повномасштабної війни в Україні виконавець оселився в Берліні. Telegram-каналу "Вогник" вдалося відстежити, де ж живе скандальний артист.

За інформацією медіа, апартаменти Олега Винника розташовані на околиці Берліна, в районі Шарлоттенбург. Як стверджує Telegram-канал, там зазвичай селиться чимало росіяни.

Квартира Олега Винника у Німеччині

Олег Винник проживає в новому житловому комплексі, а його квартира розташована на останньому поверсі. Окрім того, у підтвердження, що там перебуває співак, на вході до ЖК, навпроти дзвінка красується напис німецькою, який складається з прізвища артиста Винник та назви його компанії RockSoulana Music.

Квартира Олега Винника у Німеччині

Знайти квартиру виконавця у Німеччині нібито стало можливо після того, як він опублікував відео зі свого балкону. У ролику Олег Винник хизувався врожаєм та засвітив сусідні будинки. До речі, на кадрах, "злитих" у Мережу, помітно, що на одному з останніх поверхів на балконі росте городина.

Олег Винник нарвався на різку критику в Мережі після нового відео з Німеччини

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах з'являлося нове фото Олега Винника, яке було зроблене в Берліні. Представниця артиста Валерія Барон розповідала, чим музикант займається за кордоном.

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