У Мережі показали свіже фото Софії Ротару: який вигляд має 78-річна співачка без фотошопу

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Реклама

У Мережі показали, який зараз вигляд має співачка Софія Ротару, яка майже не ділиться свіжим контентом.

З початком повномасштабної війни артистка почала уникати публічності. Виконавиця майже не публікує свіжі фото та не з'являється на заходах. Однак нещодавно, а саме 22 серпня, прихильникам артистки вдалося заскочити її під час прогулянки вулицями Києва. Звичайно ж, вони не стрималися, аби не зробити фото з кумиркою.

Свіжий знімок Софії Ротару з'явився на її фан-сторінці в Instagram. На фото виконавиця постала в доволі повсякденному образі, який вона доповнила сонцезахисними окулярами. Волосся артистка розпустила. Що цікаво, на знімку можна розгледіти природну красу співачки, адже там вона постає без фотошопу та фільтрів.

Реклама

Софія Ротару з прихильником

Зазначимо, Софія Ротару з початком повномасштабної війни в Україні стала уникати публічності. Окрім того, вона публічно не коментує вторгнення Росії. Щоправда, дописами в Instagram виконавиця натякає на свою позицію, адже обурюється масштабним обстрілами України та вітає українців із важливими святами. Нещодавно учасник "ТНМК" Фагот припустив, чому Софія Ротару публічно не коментує війну.