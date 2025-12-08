У Мережі повідомили про ампутацію ноги у Степана Гіги: у команді артиста відреагували на чутки

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

Реклама

У Мережі повідомили, що українському співакові Степану Гігі, який нещодавно переніс термінову операцію, нібито ампутували ногу.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів блогер-пліткар Богдан Беспалов. Він стверджував, що виконавець нібито перебуває тяжкому стані, і лікарі ампутували йому ногу.

Видання "24 Канал" звернулося до команди Степана Гіги за коментарями, аби прояснити ситуацію та з'ясувати, чи це правда. Піарниця співака Ірена закликала менше вірити чутками. Щоправда, вона не стала розкривати подробиці про стан артиста. Ірена наголосила, що вся інформація оприлюднена на його офіційних ресурсах. Більше, мовляв, нічого розкривати не можуть.

Реклама

Степан Гіга / © instagram.com/stepan.giga_official

"На цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно. І менше вірте чуткам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середині листопада у команді Степана Гіги повідомили, що він потрапив до лікарні та переніс термінову операцію. Артист перебував хоч у стабільному, але в тяжкому стані. Заплановані концерти Степана Гіги скасували. При цьому лишається невідомим, чому виконавцеві стало зле та через що йому знадобилось хірургічне втручання. Також відтоді не розкривали подробиці про стан здоров'я співака. Щоправда, нещодавно Степан Гіга на тлі серйозної хвороби довів до мурах музичною сповіддю.