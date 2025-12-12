У Мережі повідомили про вагітність Аліни Гросу: команда співачки прокоментувала чутки

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Команда української співачки Аліна Гросу вперше прокоментувала чутки, що вона вагітна первістком.

Такі плітки виникли не на порожньому місці. Блогер-пліткар Богдан Беспалов злив фото, на яких зображена дівчина, що зовні повністю нагадає Аліну Гросу, з помітно округлим животиком. Артистку нібито заскочили в одному з супермаркетів США, де вона зараз живе.

Аліна Гросу наразі утримується від коментарів. На чутки відреагувала "24 Каналу" команда виконавиці, яка нічого не підтверджувала, але й не спростовувала.

Дівчина й дійсно як дві краплі води схожа на Аліну Гросу / © BespaLOVmedia

"Офіційно нічого з цього приводу не коментуємо", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, якщо Аліна Гросу й дійсно вагітна, то ця дитини стане для неї першою. Відомо, що співачка наразі заміжня. Артистка не показує повністю свого чоловіка. Однак вже давно з'ясувалось, що виконавиця вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, з яким почала зустрічатися ще задовго до повномасштабної війни.

