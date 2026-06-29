У Мережі викрили нову дівчину Володимира Дантеса: з ким зустрічається співак та її фото

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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У Мережі викрили нову дівчину українського співака та ведучого Володимира Дантеса.

Так, артист викликав хвилю бурхливих обговорень його особистого життя. У день свого 38-річчя виконавець зізнався, що не самотній, та навіть показав свою дівчину. Зокрема, знаменитість опублікував кадри, де солодко цілується з обраницею. Щоправда, обличчя дівчини розгледіти не вдасться, а сам Володимир Дантес навіть імені її не розкрив.

Проте у Threads одразу почались розслідування. Користувачі намагались з’ясувати, з ким же зустрічається Володимир Дантес. Врешті, їм це вдалося. Як виявилося, співак перебуває в стосунках з дівчиною, на ім’я Анастасія Неправда. Вона закрила свій профіль в Instagram. Проте Анастасія є брюнеткою з коротким волоссям, а працює у сфері маркетингу в кіберспорті.

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Дівчина Володимира Дантеса

До речі, користувачам вдалося розкрити її особистість саме завдяки сторіз в Instagram. Анастасія публікувала фото, де показалась із коханим та вітала його з днем народження. Карти всі збіглись. 28 червня був день народження й у Володимира Дантеса, а також у чоловіка з фото Анастасії татуювання один в один як у співака.

Володимир Дантес та його дівчина

Нагадаємо, до цього Володимир Дантес перебував у стосунках із бізнесвумен Дашею Кацуріною. Пара закрутила роман 2022 року, а вже 2025-го почали ширитись чутки про їхній розрив. Також виконавець перебував у шлюбі зі співачкою Надею Дорофєєвою. Пара розлучилась 2022 року.

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