У Мережу злили фото Дантеса з перукою блондина у дитинстві: зірка кумедно відреагував

Український співак і телеведучий Володимир Дантес неочікувано постав на архівному фото зі шкільних років, яке несподівано з’явилося в соцмережах.

Світлину, ймовірно, опублікувала його колишня однокласниця або знайома в Threads. На кадрі юний артист позує поруч із дівчиною у сценічному образі — у білій сорочці, червоному жилеті та перуці зі світлим волоссям. Авторка допису жартома підписала публікацію, закликавши інших ділитися фото зі знаменитостями.

Сам Дантес також відреагував у коментарях і пояснив, що тоді перевтілився у головного героя з книжки «Маленький принц». Артист із гумором зауважив, що це було дуже давно.

Володимир Дантес у дитинстві

Користувачі натомість не стримували емоцій — у коментарях ділилися спогадами та засипали маленького Володимира компліментами.

Пам'ятаю Вас на фестивалі «Співограй»

Ну, з роками ви розквітнули

У мене й афіша наша була, але згоріла разом з будинком у Вовчанську

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес несподівано заінтригував фанів різким коментарем про особисте життя.

