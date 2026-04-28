ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
1 хв

У Мережу злили фото Дантеса з перукою блондина у дитинстві: зірка кумедно відреагував

Зірка поринув у ностальгію разом із фанами.

Автор публікації
Валерія Гажала
Коментарі
Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Український співак і телеведучий Володимир Дантес неочікувано постав на архівному фото зі шкільних років, яке несподівано з’явилося в соцмережах.

Світлину, ймовірно, опублікувала його колишня однокласниця або знайома в Threads. На кадрі юний артист позує поруч із дівчиною у сценічному образі — у білій сорочці, червоному жилеті та перуці зі світлим волоссям. Авторка допису жартома підписала публікацію, закликавши інших ділитися фото зі знаменитостями.

Сам Дантес також відреагував у коментарях і пояснив, що тоді перевтілився у головного героя з книжки «Маленький принц». Артист із гумором зауважив, що це було дуже давно.

Володимир Дантес у дитинстві

Користувачі натомість не стримували емоцій — у коментарях ділилися спогадами та засипали маленького Володимира компліментами.

  • Пам'ятаю Вас на фестивалі «Співограй»

  • Ну, з роками ви розквітнули

  • У мене й афіша наша була, але згоріла разом з будинком у Вовчанську

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес несподівано заінтригував фанів різким коментарем про особисте життя.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
249
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie