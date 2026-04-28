У Мережу злили фото Дантеса з перукою блондина у дитинстві: зірка кумедно відреагував
Зірка поринув у ностальгію разом із фанами.
Український співак і телеведучий Володимир Дантес неочікувано постав на архівному фото зі шкільних років, яке несподівано з’явилося в соцмережах.
Світлину, ймовірно, опублікувала його колишня однокласниця або знайома в Threads. На кадрі юний артист позує поруч із дівчиною у сценічному образі — у білій сорочці, червоному жилеті та перуці зі світлим волоссям. Авторка допису жартома підписала публікацію, закликавши інших ділитися фото зі знаменитостями.
Сам Дантес також відреагував у коментарях і пояснив, що тоді перевтілився у головного героя з книжки «Маленький принц». Артист із гумором зауважив, що це було дуже давно.
Користувачі натомість не стримували емоцій — у коментарях ділилися спогадами та засипали маленького Володимира компліментами.
Пам'ятаю Вас на фестивалі «Співограй»
Ну, з роками ви розквітнули
У мене й афіша наша була, але згоріла разом з будинком у Вовчанську
Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес несподівано заінтригував фанів різким коментарем про особисте життя.