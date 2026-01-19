У Мережу злили інтимні відео Олени Тополі: співачка шокувала, як її шантажували і погрожували

Олена Тополя

Українська співачка Олена Тополя шокувала, як її шантажували та погрожували злиттям інтимних відео в Мережу.

У своєму Instagram артистка розповіла, що стала жертвою злочину. Виконавиця говорить, що 10 січня в неї почали вимагати кошти, якщо вона не заплатить, то інакше до Мережі погрожували злити її відео інтимного характеру. Артистка наголосила, що не збирається соромитися, оскільки це мають відчувати зловмисники.

Проте Олена Тополя зазначила, що це є злочин. Тож, співачка вже звернулась до правоохоронних органів та написала заяву, що проти неї скоєне кримінальне правопорушення. Також артистка наголосила, що тіло та інтимність – це особиста справа, і вона нікому не дозволить паплюжити її гідність.

"10 січня я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та навіть вимоги компромату на близьких. Нібито від жовтня 25-го року у мене щось там було. Всі докази у мене є, що це брехня. Я одразу звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Докази є, процес іде. Тепер, коли відео вже в Інтернеті, я хочу сказати чітко: моє тіло, моя інтимність - це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені! Ніхто не має права красти мою гідність чи паплюжити її", - наголосила співачка.

Допис Олени Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя також зазначила, що в сучасному світі не може бути шантажу. За словами виконавиці, зловмисникам у жодному разі не можна платити і домовлятися з ними. Натомість необхідно одразу звертатись до правоохоронних органів.

"Я не мовчу, бо в сучасному світі не може бути місця шантажу. Комусь дуже треба зробити із мене "не вільну". Нехай мій непростий досвід, буде приклад - для всіх, хто проходить через подібне: не терпіть, не пробуйте домовитись, не платіть, не приховуйте, фіксуйте, заявляйте, говоріть", - зазначила співачка.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року Олена Тополя розлучилась із чоловіком співаком Тарасом Тополею. Тож, артистка є вільною та не перебуває в стосунках.