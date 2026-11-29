Кришталевий кубок "Євробачення"

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У Мережу злили пісні учасників Національного відбору на «Євробачення-2027» до офіційної прем’єри.

Про це повідомляє оргкомітет конкурсу. У повідомленні йдеться, що 28 листопада один із Telegram-каналів оприлюднив записи виступів декількох учасників лонглиста. Відповідні аудіо були зроблені під час виступу артистів на закритих прослуховуваннях.

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У «Суспільному» заявили, що записи були отримані та поширені у неправомірний спосіб. Разом із тим аудіо не передають уявлення про конкурсну пісню, оскільки у них погана якість. Тож, оргкомітет закликав не брати до уваги відповідні записи, а стежити за інформацією про нацвідбір лише на офіційних джерелах.

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Учасники нацвідбору на «Євробачення-2027»

«„Суспільне” закликає спиратися на інформацію та відеоконтент з офіційних джерел. Під час нацвідбору на „Євробачення“ важливо забезпечити рівні умови для всіх учасників та повагу до їхньої творчості», — йдеться в заяві оргкомітету.

Разом із тим «Суспільне» не залишить цей інцидент без уваги, оскільки відбувся витік інформації. Тож, оргкомітет розпочав внутрішнє розслідування, аби з’ясувати, як записи з виступами учасників змогли потрапити до Мережі.

А поки ж триває підготовка до нацвідбору. Незабаром «Суспільне» оголосить імені фіналістів конкурсу. Після цього традиційно розпочнеться голосування за останнього учасника нацвідбору, яке триватиме в «Дії».

Нагадаємо, ходили плітки, що співачка Злата Огнєвіч повернеться на конкурс. Проте виконавиця відмовилась від нацвідбору. Хоча артистка все ж таки залишила інтригу щодо своєї появи на «Євробаченні».

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