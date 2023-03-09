У Мінкульті повідомили, що режисер Голубков обманом отримав дозвіл на виїзд за кордон

У Міністерстві культури підтвердили, що видавали тимчасовий дозвіл на виїзд режисеру Тарасу Голубкову за кордон.

Зокрема, кліпмейкер мав їхати за кордон задля того, щоб нібито знімати документальний фільм про війну в Україні The War Diary. Голубков надав Мінкульту відповідні документи, тож йому дали дозвіл на виїзд від 14 по 30 листопада, пише kp.ua.

"Було створено проєкт The War Diary. Основне інформаційне завдання - показати європейській аудиторії цілісну картину, а через документальну форму максимально донести проблематику до глядача. Центром кожного оповідання є справжні люди, які опинилися у складних обставинах війни. Цінність даного проєкту – це своєрідний "прямий ефір", фіксація абсолютно реальних подій", - йшлося у заяві Голубкова.

Тарас Голубков / Фото: instagram.com/tarasgolubkov

У своєму супроводжувальному листі до Мінкульту режисер вказав, що виробництвом фільму займається латвійський продакшн Porta Bonanza SIA. Утім у Мережі немає жодної згадки про це.

Натомість у Інтернеті з'явилася інформація, що Голубков перебуває у Росії. Там режисер зняв кліп для російської співачки-путіністки Клави Коки, яка підтримує війну в Україні. Хоча причетність Голубкова до знімань відеороботи намагаються приховати, але є ряд доказів, які підтверджують це.

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