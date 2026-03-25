У Міонооборони України майстерно підкололи путініста Баскова і змусили його нервувати

Микола Басков / © instagram.com/nikolaibaskov

У Міністерстві оборони України майстерно підкололи російського співака-путініста Миколу Баскова.

Скандальний виконавець вирішив підкорювати соцмережу Threads. Він активно публікує там дописи та навіть намагається спілкуватися з підписниками. Повз одне із таких повідомлень не зміг пройти SMM-менеджер офіційного акаунта Міністерства оборони України.

У Мінооборони майстерно підкололи путініста і змусили його нервувати. Річ у тім, що скандальному співаку почали дякувати за "фінансову підтримку ЗСУ" та "надані координати військових об'єктів РФ".

"Ніколай, від імені всього українського народу висловлюємо щиру вдячність за мільйонні донати на підтримку ЗСУ! Окрема подяка за надані координати особливо важливих для РФ військових стратегічних об'єктів. Хлопці відпрацювали вдало, а ваша нагорода чекає на вас в Україні. Не дарма вас колись визнали народним артистом України, завжди знали, що ви віддячите", - йдеться в повідомленні Мінооборони.

Від цього повідомлення Басков, вочевидь, почав помітно нервувати. Звичайно, путініст палко підтримує російські злочини на території України, проте подібні "подяки" можуть йому добряче насолити та змусити владу РФ взятися за перевірки. Тож, Басков, аби не потрапити під гарячу руку, одразу ж кинувся видаляти коментар від Мінооборони України. Проте, скільки б скандальний артист не чистив дописи, Інтернет пам'ятає все.

Зазначимо, Микола Басков ще до повномасштабної війни підтримував загарбницькі дії влади РФ. Артист радів анексії Криму та війні на сході України. Повномасштабна війна та злочини російських окупантів не змінили позиції співака. Він виправдовує дії РФ, активно підіграє пропаганді та закликає до окупації України. У березні 2022 року український суд дозволив заочний арешт путініста. Окрім того, проти співка запроваджено низку санкцій.

Нагадаємо, нещодавно співачка-зрадниця Йолка нарвалась на різку критику в Мережі. Сталося це теж в Threads, де зареєструвалась скандальна артистка.