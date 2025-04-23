У "Міс Всесвіт Україна" спростували титул Пущак Miss USA Universe 2025 і пояснили, в якому конкурсі вона брала участь

Адріана Пущак / © Пресслужба Адріани Пущак

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У "Міс Всесвіт Україна" спростували, що модель Адріана Пущак отримала титул Miss USA Universe 2025, і пояснили, в якому конкурсі вона брала участь насправді.

Так, днями преслужба моделі повідомила, що вона перемогла на міжнародному конкурсі краси Ms/Mrs Universe Pageant. Зазначалося, що Пущак виборола титул Miss USA Universe 2025. Національна директорка конкурсу "Міс Всесвіт Україна" та ліцензіатка міжнародної організації Miss Universe в Україні Анна Філімонова роз'яснила ситуацію. Вона спростувала інформацію, що Пущак стала Miss USA Universe 2025. Цьогоріч конкурс за це звання ще не проводився. Його володаркою наразі є Alma Cooper, яка представляла США минулого сезону.

"Титул Miss USA, що належить до системи Miss Universe, наразі офіційно не був присуджений на 2025 рік. Наразі його утримує Alma Cooper зі штату Мічиган — вона представляла США минулого сезону. Згадування українки Адріани Пущак у контексті титулу Miss USA не має під собою жодного стосунку до офіційної конкурсної системи Miss Universe", - запевнила Філімонова.

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Адріана Пущак / © Пресслужба Адріани Пущак

Також Анна говорить, що конкурс Ms Universe World International, в якому брала участь Пущак, не є частиною жодної з міжнародно визнаних конкурсних систем, а його організатори використовують поєднання назв відомих брендів.

"Згаданий у пресрелізах конкурс Ms Universe World International не є частиною жодної з міжнародно визнаних конкурсних систем — Miss Universe, Miss World, Miss International. Його організатори використовують поєднання назв відомих брендів. Наприклад, титули "Ms USA Universe", "Ms Ukraine Universe" або "Ms Petite USA Universe", які згадуються на стрічках переможниць, насправді є скороченням від "Ms USA Universe World International", що не має жодного стосунку до ліцензованих міжнародних конкурсів таких як Miss Universe, Miss Usa", - пояснила Філімонова.

Адріана Пущак / © Пресслужба Адріани Пущак

Також Анна Філімонова додала, що подібні події зазвичай створюються з комерційною метою або в цілях піару. Зокрема, ліцензійні конкурси доволі часто стикаються з подібними випадками. Ба більше, у цього явища навіть є назва fake awards.

"Ми вже неодноразово стикалися з ситуаціями, коли приватні організатори створюють псевдоконкурси під назвами, що імітують відомі бренди — явище, відоме як fake awards. Такі ініціативи не мають міжнародної акредитації, прозорого журі або визначених процедур участі. Вони створюються виключно з комерційною або піар-метою, часто порушуючи авторські права на бренд", - підсумувала Філімонова.